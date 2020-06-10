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Собчак отказалась организовывать поддержку Ефремову 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак отказалась организовывать поддержку актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП.
Один из подписчиков оставил комментарий к посту Собчак в Instagram. Пользователь попросил организовать поддержку Ефремову. Собчак ответила резким отказом.
— Вы в себе? Какую поддержку? Из-за его безответственности погиб человек, — недоумевает телеведущая.
Ранее Собчак прокомментировала ДТП с участием Ефремова. Она отметила, что поступку артиста нет оправдания. Телеведущая подчеркнула, что «если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может».
В то же время Собчак считает, что в сложившейся ситуации дело не в Ефремове, а в «абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия».
— Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают» Ефремова, — отметила телеведущая.
В понедельник вечером, 8 июня, машина под управлением заслуженного артиста России Михаила Ефремова вылетела на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в другой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Институт имени Склифосовского.
Актера задержали на месте происшествия, экспертиза подтвердила, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Утром 9 июня стало известно, что Сергей Захаров скончался в реанимации. По предварительным сведениям, причиной смерти стало обильное кровотечение, приведшее к отказу жизненно важных органов.
Семья погибшего потребовала наказать Ефремова по закону. На данное происшествие также отреагировали многие общественные деятели, среди которых Дмитрий Губерниев, Ксения Собчак, Виталий Милонов, Тина Канделаки и многие другие.
Сам Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Помимо прочего, он выразил согласие на меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Тина Канделаки , Сергей Захаров , Ксения Собчак , Дмитрий Губерниев , Виталий Милонов
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