Один из подписчиков оставил комментарий к посту Собчак в Instagram. Пользователь попросил организовать поддержку Ефремову. Собчак ответила резким отказом.

— Вы в себе? Какую поддержку? Из-за его безответственности погиб человек, — недоумевает телеведущая.

Ранее Собчак прокомментировала ДТП с участием Ефремова. Она отметила, что поступку артиста нет оправдания. Телеведущая подчеркнула, что «если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может».

В то же время Собчак считает, что в сложившейся ситуации дело не в Ефремове, а в «абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия».

— Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают» Ефремова, — отметила телеведущая.

В понедельник вечером, 8 июня, машина под управлением заслуженного артиста России Михаила Ефремова вылетела на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в другой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Институт имени Склифосовского.

Актера задержали на месте происшествия, экспертиза подтвердила, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 9 июня стало известно, что Сергей Захаров скончался в реанимации. По предварительным сведениям, причиной смерти стало обильное кровотечение, приведшее к отказу жизненно важных органов.

Сам Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Помимо прочего, он выразил согласие на меру пресечения в виде домашнего ареста.