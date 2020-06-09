Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

Дмитрий Нагиев является одним из самых популярных актеров. Он снялся в десятках картин, а также прославился, как телеведущий. Более того, мужчина, в отличие от многих своих коллег, скрывает личную жизнь. Он предпочитает не говорить ни о жене, ни о детях, поэтому постоянно появляются разные слухи о якобы его многочисленных романах. Известно, что у артиста есть взрослый сын Кирилл от бывшей жены Алисы Шер

Однако недавно Нагиев дал откровенное интервью. В условиях самоизоляции он снимал проект «Нагиев на карантине», но при этом ни разу не засветил любимую женщину. Актер теперь все-же решил внести ясность и рассказал о своей возлюбленной впервые за долгое время.

«Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос… Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг. Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет»,

— поделился Дмитрий.

По его словам, дома он совершенно не такой, каким его привыкли видеть на экранах телевизоров. Никакого пафоса в нем нет. Телеведущий также отметил, что любовь не просто чувство, а ежедневная работа двух людей. Он также добавил, что для него это также взаимопонимание и влюбленность легко можно разрушить. Нагиев решил объяснить, почему тщательно оберегает личную жизнь и скрывает все подробности. По его слова, артиста должны знать и любить по его делам.

По словам Дмитрия, ему легко удается скрывать возлюбленную. Он отметил, что они даже вместе посещают светские мероприятия или премьеры фильмов, но сидят в разных концах зала. По его мнению, это еще легкая плата за известность, пишет издание «7 Дней».