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«Боль была страшная!»: Лапина заявила, что ее облили серной кислотой 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Боль была страшная!»: Лапину облили серной кислотой
Фото: Teleprogramma.pro
Артистка театра и кино Наталья Лапина в 56 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ранее она заявила, что даже была любовницей Николая Караченцова. Однако личная жизнь у эффектной певицы не клеится. По ее словам, мужчины ее возраста не обращают на нее внимание, поэтому она предпочитает тех, кто значительно ее моложе. А накануне звезда стала героиней передачи «На самом деле» и рассказала, что на нее было совершено нападение.
По ее словам, 29 мая этого года на Патриарших прудах к ней вплотную подошла стройная девушка невысокого роста в маске и кепке и облила ее серной кислотой. Артистке якобы чудом удалось убрать руку пострадавшей, поэтому жидкость вылилась ни на лицо, а на ногу звезды. В произошедшем она винит Киру Рубцову. Именно от этой девушки ушел Дмитрий Потапчук к знаменитой актрисе. Она считает, что бывшая любовница ее возлюбленного ей мстит.
Актриса поделилась кадрами из больницы. На ее ноге теперь есть огромный ожог. Эксперты подтвердили, что у нее сильные повреждения.
«Она ругалась, содержимое емкости вылилось мне на ноги. Я была в джинсах. Боль была страшная! Она была в маске. Я знаю, что это была девушка, она была небольшого роста. Я с ней боролась и увидела у нее на запястье татуировку», — поделилась Лапина. «Медики, которую обрабатывали рану, сказали, что это была серная кислота. Ожог третьей степени»,
— добавила она.
Наталья считает, что на нее напала бывшая возлюбленная ее бойфренда. Кира тоже пришла в студию, она призналась, что угрожала актрисе, но заверила, что не никак не трогала звезду.
«Она старая и страшная. Меня никак не задевает, что мужчина предпочитает ее. Я посылала не угрозы, я говорила все на эмоциях. Я ее не караулила у дома. Я застала их с Димой вместе. Это был единственный раз»,
— заверила Кира Рубцова. Тогда герои передачи прошли проверку на детекторе лжи.
Кадр из передачи «На самом деле»
Полиграфолог отметил, что девушка не лжет. Она не нападала на Лапину. В студии оказался частный детектив, который провел свое расследование. Он выяснил, что на самом деле артистка получила термической ожог. В ее руках лопнул чайник с кипятком.
«Я человек, который всегда за правосудие. Это был уже такой апофеоз. Я действительно не то чтобы боялась, я считала, что дальше не куда. Частная клиника знает об этом, что ожог третьей степени произошел от кипятка»,
— высказалась Лапина.
Она подтвердила, что просто боялась угроз и решила проучить Киру.
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