Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

7-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской пригласили сняться в «Ералаше» 

Letidor.ru и ещё 11 1 час назад
Сын Плющенко и Рудковской дебютирует в «Ералаше»
Фото: Letidor.ru
Знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская растят общего сына. Саше 7 лет. Мальчика пригласили сниматься в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Ребенок мечтал об этом. Саше только предстоят пробы. А пока он оттачивает актерское мастерство с мамой. Яна Рудковская опубликовала в личном блоге забавное видео с сыном.
Ты откуда такая красивая? Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню @gnomgnomych пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаём привет Максиму @maxgalkinru, вдохновлённые его блистательным диалогом
— рассказала знаменитость.
«Удачи Сашеньке! У него все получится! Он — талантливый ребёнок», «Умничка! Удачи Сане!», «Прикольно получилось, смешно», «Успехов в пробах!», «У Гномыча все получится.. Главное — старание и собственное желание! Ждем на экранах Сашеньку!», «Молодцы, у него непременно все получится!» — комментируют поклонники в Instagram.
Отметим, Саша пошел по стопам Евгения Плющенко. Мальчик мечтает побить рекорды отца в фигурном катании. Ребенок стремится побеждать в любых соревнованиях на льду. И конечно, юный спортсмен хочет выступить на Олимпийских играх. Он усиленно к этому готовится. Звездные родители верят в Сашу.
Напомним, у Яны Рудковской и Евгения Плющенко один общий ребенок. Пара официально оформила отношения в 2009 году. От первого брака у фигуриста подрастает сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). А у Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Старшие дети продюсера помогают маме с младшим братом.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Letidor.ru: последние новости
Студентка спутала беременность с лишним весом и проблемами с почками Студентка спутала беременность с лишним весом и проблемами с почками 5 качеств современной молодежи, которые так раздражают старшее поколение 5 качеств современной молодежи, которые так раздражают старшее поколение Нежный бутон: 10 неожиданных фактов о клиторе Нежный бутон: 10 неожиданных фактов о клиторе
Женский форум 1
Звёзды , Другое , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»
Как сейчас выглядит экс-солистка «Лицея»
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
«Тебе даровано очень много красоты»
«Тебе даровано очень много красоты»
Брежнева оголила ягодицы в кремовом купальнике
Брежнева оголила ягодицы в кремовом купальнике
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение