Сын Плющенко и Рудковской дебютирует в «Ералаше»

Знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская растят общего сына. Саше 7 лет. Мальчика пригласили сниматься в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Ребенок мечтал об этом. Саше только предстоят пробы. А пока он оттачивает актерское мастерство с мамой. Яна Рудковская опубликовала в личном блоге забавное видео с сыном.

Ты откуда такая красивая? Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню @gnomgnomych пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаём привет Максиму @maxgalkinru, вдохновлённые его блистательным диалогом

— рассказала знаменитость.

«Удачи Сашеньке! У него все получится! Он — талантливый ребёнок», «Умничка! Удачи Сане!», «Прикольно получилось, смешно», «Успехов в пробах!», «У Гномыча все получится.. Главное — старание и собственное желание! Ждем на экранах Сашеньку!», «Молодцы, у него непременно все получится!» — комментируют поклонники в Instagram.

Отметим, Саша пошел по стопам Евгения Плющенко. Мальчик мечтает побить рекорды отца в фигурном катании. Ребенок стремится побеждать в любых соревнованиях на льду. И конечно, юный спортсмен хочет выступить на Олимпийских играх. Он усиленно к этому готовится. Звездные родители верят в Сашу.