Сын Плющенко и Рудковской дебютирует в «Ералаше»

Знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская растят общего сына. Саше 7 лет. Мальчика пригласили сниматься в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Ребенок мечтал об этом. Саше только предстоят пробы. А пока он оттачивает актерское мастерство с мамой. Яна Рудковская опубликовала в личном блоге забавное видео с сыном.
Ты откуда такая красивая? Репетируем. Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню @gnomgnomych пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе. Передаём привет Максиму @maxgalkinru, вдохновлённые его блистательным диалогом
— рассказала знаменитость.
«Удачи Сашеньке! У него все получится! Он — талантливый ребёнок», «Умничка! Удачи Сане!», «Прикольно получилось, смешно», «Успехов в пробах!», «У Гномыча все получится.. Главное — старание и собственное желание! Ждем на экранах Сашеньку!», «Молодцы, у него непременно все получится!» — комментируют поклонники в Instagram.
Отметим, Саша пошел по стопам Евгения Плющенко. Мальчик мечтает побить рекорды отца в фигурном катании. Ребенок стремится побеждать в любых соревнованиях на льду. И конечно, юный спортсмен хочет выступить на Олимпийских играх. Он усиленно к этому готовится. Звездные родители верят в Сашу.
Напомним, у Яны Рудковской и Евгения Плющенко один общий ребенок. Пара официально оформила отношения в 2009 году. От первого брака у фигуриста подрастает сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). А у Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Старшие дети продюсера помогают маме с младшим братом.