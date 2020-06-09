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«Я страшно страдал»: Олег Газманов рассказал о раке, клинической смерти и непростых отношениях с женой 

Passion.ru 2 часа назад
Газманов рассказал о раке и клинической смерти
Фото: Instagram
68-летний Олег Газманов рассказал, как любовь и творчество помогли ему побороть рак и смерть.
«У меня была опухоль на связках, у основания связок, и вначале было непонятно, доброкачественная она или нет. Но в любом случае я перестал петь. Я не смог, она мешала мне. Сначала мне стало тяжелее и тяжелее, потом несмыкание…», — вспомнил певец.
«Я страшно страдал. Но я боец, я все равно приходил на концерты, там скрипел, трещал, хрипел»
«Я понимал, что у меня несмыкание — простуда или перетрудил связки. Меня пытались вылечить. Было много разных препаратов, уколов, таблеток. Потом мне диагностировали это и пришлось делать операцию. После операции врач сказал, что 30-40: за то, что ничего не получится и я не смогу петь»
«Я думал, что жизнь кончилась, на этом все, занавес. После операции мне пришлось вообще замолчать, вообще не говорить, писать только, что мне нужно вот это или другое или третье. Этот момент даже психологически сложнее пережить, чем саму операцию », — признался артист. Ему было очень сложно отказаться от эмоций, от радости, которую он дарил и получал на сцене.
«Спасибо моим друзьям и моей жене Марусе, которая сопровождала меня всегда», — сообщил он.
Но отношения с ней — женщиной, в которую артист влюбился, увидев на улице, были непростыми. При попытке пригласить ее на концерт, женщина потребовала, чтобы Олег лично встречал ее. И даже будучи в положении она выставляла ему условия — отказывалась выходить замуж, если что-то пойдет не так начиная с марки и цвета автомобиля, на котором жених должен был ее забрать, заканчивая деталями торжества.
Была в жизни Олега Газманова и клиническая смерть — во время поездки в «Артек».
«Когда я давал интервью, я держался за микрофон. И провод от микрофона шел в аппаратуру, которая была местная, она была не заземлена. В это время поехал автобус с телевидением. И меня попросили взять еще один микрофон, чтобы был слышен звук в их аппаратуру. Мне поставили на стойку микрофон, я взялся за него рукой, и больше я ничего не помню. Был сильнейший удар током, он прошел через тело, и я отключился. Я увидел себя сверху, с расстояния метров в пятнадцать — я лежу, вокруг меня все суетятся. Перед этим был момент, что я нахожусь в какой-то точке — не было ни пространства, ни запаха, ни вкуса, ни боли, ни звуков — вселенная захлопнулась и я вместе с ней», — вспомнил артист.
«И как-будто какой-то голос, или я сам себе сказал — "Вот ты как хочешь, уйти из мира или возвратиться назад?" Причем ни боли никакой, такая эйфория — я есть или меня нет — и такая мысль оформилась, что если ты хочешь остаться в этом мире, вспомни, что тебя держит. И пусть меня все простят, но я вспомнил, что не дописал несколько песен. И как только я об это подумал, я увидел себя сверху лежащего», — признался артист.
Решение пришло быстро — Олег понял, что нужно оттолкнуть стойку микрофона, сделал это — и вернулся снова в свое тело.
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Звёзды , Олег Газманов
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