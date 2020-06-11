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Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Фото: Lenta.ru
Пост на эту тему он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Охлобыстина, жертвой аварии стал не только курьер Сергей Захаров, но и сам Ефремов.
«Погибло два человека —Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти, разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы», — написал актер.
Он призвал проявлять сострадание к любой человеческой жизни, в том числе к жизни Ефремова. «Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"», — отметил Охлобыстин.
«Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша — заблудшая овца, точнее — пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались», — считает актер.
Он признался, что история Ефремова помогла ему пересмотреть свое отношение ко многому, в том числе к украинцам. По словам Охлобыстина, «святая ярость», вызванная трагедией в Доме профсоюзов в Одессе, не дает ему права ненавидеть весь народ.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови.
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Звёзды , Другое , Сергей Захаров
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