Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым 

Пост на эту тему он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Охлобыстина, жертвой аварии стал не только курьер Сергей Захаров , но и сам Ефремов.

«Погибло два человека —Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти, разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы», — написал актер.

Он призвал проявлять сострадание к любой человеческой жизни, в том числе к жизни Ефремова. «Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"», — отметил Охлобыстин.

«Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша — заблудшая овца, точнее — пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались», — считает актер.

Он признался, что история Ефремова помогла ему пересмотреть свое отношение ко многому, в том числе к украинцам. По словам Охлобыстина, «святая ярость», вызванная трагедией в Доме профсоюзов в Одессе, не дает ему права ненавидеть весь народ.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови.