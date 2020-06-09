Охлобыстин о Ефремове: «Негодяй, но гений»

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«Негодяй, но гений»: Охлобыстин вслед за Собчак попытался оправдать Ефремова 

Teleprogramma.pro и ещё 6 2 часа назад
53-летний актер и многодетный отец Иван Охлобыстин попытался оправдать Михаила Ефремова, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности курьеру службы доставки Сергею Захарову. В ближайшие часы ведомственные органы установят меру пресечения для знаменитости, а пока знающие Ефремова коллеги делятся соображениями по поводу произошедшего. Оказалось, что некоторые публичные люди поддерживают Ефремова и просят не осуждать его, ведь, по их убеждениям, Михаил и так поставил крест на собственной жизни.
Одним из людей, оказавшихся на стороне Ефремова, оказался Иван Охлобыстин. Звезда «Интернов» подметил, что не может говорить плохо о коллеге по цеху, поскольку связан с ним родственными связями — Ефремов является крестным отцом старшей дочери Ивана Анфисы.
Со своей стороны Охлобыстин подметил — в его силах лишь сделать что-то, чтобы его товарищ не совершил второй по счету смертный грех «в приступе безумия».
«Нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений», — подметил многодетный актер на личной странице ВКонтакте.
Напомним, сам Охлобыстин также недавно становился участником скандала: на Пасху Иван прибыл в церковь, нарушив режим самоизоляции. После этого у одной из дочерей актера обнаружили коронавирус.
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Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров
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