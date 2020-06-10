Певица показала откровенный образ для тренировки

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Британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенной фотографией в наряде для домашней тренировки. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах исполнительница попозировала в розовых лосинах и спортивном топе белого цвета. Ее образ дополнили множество подвесок.

«Продолжай двигаться»,

— подписала она пост, набравший больше 250 тысяч лайков.

@ritaora

Фанаты восхитились внешним видом Оры. «Ты мой пример для подражания!», «Мне нравится, когда ты без макияжа. Безумно красивая!», «Вау, ты выглядишь потрясающе», «Горячо», — комментировали они.

Ранее в июне Рита Ора сфотографировалась в откровенном бикини во время изоляции. Ее запечатлели в черно-белом купальнике с анималистичным принтом бренда Reina Olga стоимостью 133 фунта стерлингов (11 500 рублей). Свой образ певица дополнила голубой рубашкой в полоску, солнцезащитными очками и украшениями.