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Охлобыстин попытался оправдать Ефремова 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Ефремов гений, негодяй, но гений»
Фото: РИА Новости
Актер Иван Охлобыстин высказался в защиту Михаила Ефремова. Об этом он сообщил на личной странице "ВКонтакте".
Охлобыстин отметил, что не может негативно высказываться про своего коллегу, так как их связывает родство. Обвиняемый приходится крестным отцом дочери Охлобыстина Анфисе.
"А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить", — написал актер.
После этого он подметил талант своего родственника и коллеги.
"И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений"
В конце своего послания Охлобыстин высказал соболезнования семье погибшего. Он заявил, что знает, что это такое, так как сам терял брата и отца, а потом извинился, что не выразил соболезнование в первую очередь.
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