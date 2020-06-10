Экс-продюсер «Иванушек» обвинила Андреева во лжи

Сазыкина работала с поп-группой в тот период, когда у Андреева якобы был роман с Жанной Фриске , о котором он впервые рассказал на днях. Продюсер заявила, что вокалист «Иванушек» просто врет на эту тему, чтобы «поймать хайп», передает 5-tv.ru. В подтверждение своих слов Олеся указала на полное отсутствие снимков Кирилла и Жанны, где бы они были вдвоем. Существуют лишь групповые фото, на которых они запечатлены в одном кадре вместе с друзьями и коллегами.

По словам Сазыкиной, на самом деле Фриске близко общалась с другим вокалистом «Иванушек» — Андреем Григорьевым-Апполоновым. Но связывала их исключительно дружба. Продюсер посетовала, что сейчас «каждый второй» может приписывать себе роман с Жанной.