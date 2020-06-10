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Экс-продюсер «Иванушек» поставила под сомнение роман Фриске и Андреева 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Экс-продюсер «Иванушек» обвинила Андреева во лжи
Фото: @kirillandreev71
Бывший продюсер группы «Иванушки International» Олеся Сазыкина обвинила Кирилла Андреева во лжи.
Сазыкина работала с поп-группой в тот период, когда у Андреева якобы был роман с Жанной Фриске, о котором он впервые рассказал на днях. Продюсер заявила, что вокалист «Иванушек» просто врет на эту тему, чтобы «поймать хайп», передает 5-tv.ru. В подтверждение своих слов Олеся указала на полное отсутствие снимков Кирилла и Жанны, где бы они были вдвоем. Существуют лишь групповые фото, на которых они запечатлены в одном кадре вместе с друзьями и коллегами.
По словам Сазыкиной, на самом деле Фриске близко общалась с другим вокалистом «Иванушек» — Андреем Григорьевым-Апполоновым. Но связывала их исключительно дружба. Продюсер посетовала, что сейчас «каждый второй» может приписывать себе роман с Жанной.
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Звёзды , Кирилл Андреев , Олеся Сазыкина , Жанна Фриске , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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