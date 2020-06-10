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«Наливали, пили с ним»: Поплавская обвинила в трагедии близких Ефремова 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«Наливали, пили с ним»
Фото: Teleprogramma.pro
Яна Поплавская не смогла пройти мимо истории с Михаилом Ефремовым, который 8 июня в алкогольном опьянении выехал на встречку и врезался в автомобиль. Водитель "Лады" скончался в больнице от тяжелых травм.
Актриса обвинила в случившемся не только самого заслуженного артиста, который не подумал о последствиях своего легкомысленного поступка и сделал несчастной семью умершего и свою семью, но и близких Ефремова.
«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним»,
— написала Яна в личном блоге.
Она заметила, что популярные личности обладают особым статусом, они являют собой пример для подражания. На их поступки ориентируются миллионы зрителей, поэтому заслуженный артист должен быть достоин уважения.
«Но когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым. Не может быть никаких скидок, поощрений и сожалений. Отнята жизнь и за это нужно заплатить по закону»,
— заметила Поплавская.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Яна Поплавская
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