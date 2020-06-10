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Певица показала сексуальный костюм для тренировки 

Рамблер 2 часа назад
Певица показала сексуальный костюм для тренировки
Фото: @ritaora
Американская певица Рита Ора поделилась снимком откровенного образа, в котором она тренируется дома. Фотографии она показала в Instagram.
На кадрах видно, что звезда позирует в белом кроп-топе и розовых леггинсах. На шее у нее остались золотые подвески.
@ritaora
"Продолжай двигаться", — написала Ора под постом.
Ее снимки набрали 410 тысяч лайков, а поклонники восхитились ей.
"Я должен сказать, что это великолепно", "Очень жарко. Я бы хотела быть такой же горячей", "Черт, ты выглядишь потрясающе", "Ты очень красивая и я сильно тебя люблю", — прокомментировали фотографии поклонники.
Ранее "Рамблер" сообщал, что жена миллионера рассказала, как привлечь богатого.
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Звёзды , Рита Ора
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