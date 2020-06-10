Певица показала сексуальный костюм для тренировки 

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Американская певица Рита Ора поделилась снимком откровенного образа, в котором она тренируется дома. Фотографии она показала в Instagram.

На кадрах видно, что звезда позирует в белом кроп-топе и розовых леггинсах. На шее у нее остались золотые подвески.

@ritaora

"Продолжай двигаться", — написала Ора под постом.

Ее снимки набрали 410 тысяч лайков, а поклонники восхитились ей.

"Я должен сказать, что это великолепно", "Очень жарко. Я бы хотела быть такой же горячей", "Черт, ты выглядишь потрясающе", "Ты очень красивая и я сильно тебя люблю", — прокомментировали фотографии поклонники.