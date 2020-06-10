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«Новый хайп»: Андреева обвинили во лжи о романе с Фриске 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Андреева обвинили во лжи о романе с Фриске
Фото: globallookpress.com
Бывший продюсер группы «Иванушки International» Олеся Сазыкина обвинила Кирилла Андреева в том, что он пиарится на романе с Жанной Фриске. Об этом сообщает "Пятый канал".
Сазыкина назвала отношения Андреева и Фриске бредом. Она заявила, что у звезд просто не могло быть близких отношений. В подтверждение этому она заявила, что у них нет ни одной фотографии, где они вдвоем, а есть только групповые снимки.
«То, что у них были какие-то отношения, это очень смешно, потому что нет ни одной их совместной фотографии, там, где они вдвоем. Есть совместные, где Жанна со всеми, но, чтобы личные, чтобы Кирилл с ней был в объятиях, такого не было», — сказала Сазыкина.
Продюсер отметила, что у Фриске были более близкие отношения с другим участником группы, Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако и с ним они были друзьями.
"Вторую сторону никто не спросит, каждый второй может приписывать роман с Жанной"
Ранее "Рамблер" сообщал, что солист "Иванушек" рассказал о тайной связи с Фриске.
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Звёзды , Кирилл Андреев , Олеся Сазыкина , Жанна Фриске
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