Андреева обвинили во лжи о романе с Фриске

Сазыкина назвала отношения Андреева и Фриске бредом. Она заявила, что у звезд просто не могло быть близких отношений. В подтверждение этому она заявила, что у них нет ни одной фотографии, где они вдвоем, а есть только групповые снимки.

«То, что у них были какие-то отношения, это очень смешно, потому что нет ни одной их совместной фотографии, там, где они вдвоем. Есть совместные, где Жанна со всеми, но, чтобы личные, чтобы Кирилл с ней был в объятиях, такого не было», — сказала Сазыкина.

Продюсер отметила, что у Фриске были более близкие отношения с другим участником группы, Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако и с ним они были друзьями.