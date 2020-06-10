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Кудрявцева: «Запретила бы на законодательном уровне эту алкашку» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Запретила бы на законодательном уровне эту алкашку»
Фото: Teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева крайне возмущена поступком Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил насмерть человека. Ведущая не скрывает, что пережила настоящий шок, узнав об этом инциденте. Она даже задумалась о том, чтобы запретить употребление спиртных напитков на государственном уровне.
«Весь день как будто стукнули по голове. Думаю об этом погибшем мужчине и его семье, думаю о Ефремове, который сломал себе дальнейшую жизнь. Всему зло — Алкоголь, запретила бы на законодательном уровне эту алкашку. Сколько жизней искалечил Алкоголь и сколько еще искалечит»,
— сказала ведущая «Секрета на миллион».
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Звёзды , Михаил Ефремов , Лера Кудрявцева
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