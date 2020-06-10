Она рассказала, что была в шоке, когда узнала о произошедшем. Ведущая заявила, что из-за алкоголя люди совершают страшные вещи, поэтому его нужно запретить на законодательном уровне.

"Весь день как будто стукнули по голове. Думаю об этом погибшем мужчине и его семье, думаю о Ефремове, который сломал себе дальнейшую жизнь. Всему зло — Алкоголь, запретила бы на законодательном уровне эту алкашку. Сколько жизней искалечил Алкоголь и сколько еще искалечит", — заявила она.