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Кудрявцева предложила запретить алкоголь 

Елизавета Назарова 1 час назад
После ДТП Михаила Ефремова Лера Кудрявцева резко высказалась о продаже алкогольных напитков. Об этом она сообщила в шоу "Секрет на миллион".
Она рассказала, что была в шоке, когда узнала о произошедшем. Ведущая заявила, что из-за алкоголя люди совершают страшные вещи, поэтому его нужно запретить на законодательном уровне.
"Весь день как будто стукнули по голове. Думаю об этом погибшем мужчине и его семье, думаю о Ефремове, который сломал себе дальнейшую жизнь. Всему зло — Алкоголь, запретила бы на законодательном уровне эту алкашку. Сколько жизней искалечил Алкоголь и сколько еще искалечит", — заявила она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса Яна Поплавская назвала виновных в алкоголизме Ефремова.
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Яна Поплавская , Лера Кудрявцева
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