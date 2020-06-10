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Ксения Алферова: «Добивают Михаила» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Ксения Алферова в Instagram высказалась вокруг смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Как известно, по его вине погиб человек. Актеру теперь грозит реальный уголовный срок.
Как отметила Алферова, ее коллега совершил ужасное преступление. Оправдывать его она не намерена. Она добавила, что алкоголизм — серьезное заболевание, которое приходит не в один день. Актриса считает, что алкоголики не должны водить машину никогда. Сейчас же таких как Ефремов на дорогах пруд пруди.
По словам Алферовой, не надо сейчас добивать Михаила, которому итак тошно и грустно. Все, кто хотят высказаться, должны это делать на кухне, а не в публичном пространстве. По ее словам, у каждого человека есть свои скелеты в шкафу.
«Очень недостойно выглядят люди, которые сейчас в соцсетях добивают Михаила! А то, что человек занимается публичной процессией не значит автоматически, что все, кому не лень должны набрасываться на него как шакалы!»
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Звёзды , Михаил Ефремов , Ксения Алферова
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