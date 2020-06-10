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Алферова попросила не набрасываться на Ефремова 

Елизавета Назарова 1 час назад
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Фото: @ksenialferova
Ксения Алферова пополнила ряды тех, кто высказался о смертельной аварии при участии Михаила Ефремова. Соответсвующий пост она опубликовала в своем Instagram.
Актриса отметила, что не собирается оправдывать своего коллегу, но попросила посмотреть на ситуацию с обеих сторон.
"Виновнику жить с этим всю жизнь и это страшно. И проснувшись задавать себе один вопрос: как я сам, собственными руками пустил свою жизнь под откос?!"
Кроме того, она высказалась об алкоголизме. Она пояснила, что эта болезнь приходит очень долго при участии близких, которые разделяют с человеком бутылку спиртного. Алферова отметила, что прав нужно лишить всех, кто болен этой зависимостью.
"Такой человек не должен иметь возможности водить машину, это должен быть закон. Не только в состоянии алкогольного опьянения, а в принципе никогда! А сейчас у нас таких Михаилов на дороге пруд пруди!"
В конце она попросила публичных людей не высказываться на эту тему, так как у Михаила Ефремова тоже есть родственники и друзья, которым сейчас тяжело.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лера Кудрявцева предложила запретить алкоголь.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Ксения Алферова , Лера Кудрявцева
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