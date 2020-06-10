Ксения Алферова: «Добивают Михаила»

Ксения Алферова пополнила ряды тех, кто высказался о смертельной аварии при участии Михаила Ефремова . Соответсвующий пост она опубликовала в своем Instagram.

Актриса отметила, что не собирается оправдывать своего коллегу, но попросила посмотреть на ситуацию с обеих сторон.

"Виновнику жить с этим всю жизнь и это страшно. И проснувшись задавать себе один вопрос: как я сам, собственными руками пустил свою жизнь под откос?!"

Кроме того, она высказалась об алкоголизме. Она пояснила, что эта болезнь приходит очень долго при участии близких, которые разделяют с человеком бутылку спиртного. Алферова отметила, что прав нужно лишить всех, кто болен этой зависимостью.

"Такой человек не должен иметь возможности водить машину, это должен быть закон. Не только в состоянии алкогольного опьянения, а в принципе никогда! А сейчас у нас таких Михаилов на дороге пруд пруди!"