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Разин: «Почти 50% наших звезд — наркоманы и алкоголики» 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Разин: «Почти 50% наших звезд — алкоголики»
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как известно, по его вине погиб человек. Актер ближайшие два месяца проведет под домашним арестом.
Как сказал Разин, он встречался ранее с Ефремовым на сочинском «Кинотавре». Актер все время был пьян и рассказывал нецензурные анекдоты про политиков, наводив, как выразился продюсер, ужас на окружающих. По словам Разина, он никогда не допускал, чтобы в группе «Ласковый май» были наркоманы.
«Считаю, что у нас на эстраде почти 50% наших звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал».
Как считает Разин, полиция никак не реагирует на это. Он думает, что без помощи государства и стражей правопорядка здесь не разобраться. Все звезды шоу-бизнеса, которые употребляют наркотики, должны в итоге понести заслуженное наказание.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Андрей Разин
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