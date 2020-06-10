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Ксенофонтова: «Это будет показательный процесс» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Актриса сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова в своем Instagram высказалась о ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов и в результате которого погиб один человек.
— Я не хочу перекладывать ответственность на тех людей, кто в этот вечер выпивал с Михаилом Ефремовым и отпустил его пьяным в собственный автомобиль, сказала Ксенофонтова. — Но они должны осознавать свою ответственность. Я, конечно, понимаю. «Пусть Миша едет, это же не в первый раз, это же так давно». Нет. Так не должно было случиться, если вы друзья. Если вы такие большие друзья. Михаил Ефремов, я в этом убеждена, не садился за руль, чтобы убить человека. И сейчас, когда он осознал и понял, что произошло, я думаю, что он уже трижды себя покарал и покарает еще тысячу раз. Он себе никогда этого не простит. Никогда! Я не оправдываю его поступка, нет. Он должен понести наказание, да. И уж поверьте, в этот раз наша машина правосудия заработает ох как серьезно! Не тогда, когда мальчики-мажоры убивают десятками людей, детей и женщин, и их быстренько отмазывают. Не тогда, когда это делают депутаты. А сейчас, когда некого бояться. Это будет показательный процесс. Я не оправдываю. Но я хочу понять: люди, вы, когда камни в других бросаете, вы понимаете, что вы не боги? Вы понимаете, что вы не святы?
В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.
До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.
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Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Елена Ксенофонтова , МВД
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