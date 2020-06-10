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Арина Шарапова рассказала о большом обмане Михаила Ефремова 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
«Создал о себе какое-то сказочное представление»
Фото: Газета.Ru
Ведущая Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, произошедшее 8 июня в Москве.
Про словам Шараповой, для нее инцидент с Ефремовым — это "история большого обмана".
"Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю, но, тем не менее… Эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают", — констатировала Шарапова, добавив, что училась с Ефремовым в одной школе и часто видела его во время учебы.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
Суд назначил актеру домашний арест до 9 августа.
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Звёзды , Арина Шарапова , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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