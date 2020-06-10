Звезды раскрыли свои секреты похудения

Звезды кино и шоу-бизнеса раскрыли секреты своего похудения во время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий материал опубликовали The Sun.

Например, звезда реалити-шоу и плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) отказалась от еды вне дома, благодаря чему вес начал постепенно уходить. Она заранее готовит для себя несложные блюда. «У меня бывают разгрузочные субботы, когда я ем все, что хочу. Затем в течение трех недель я подхожу к выбору пищи с умом», — отмечает Коллинз.

@gemmacollins1

Телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) в своих соцсетях регулярно показывает процесс своих тренировок, во время которых она выполняет приседания и силовые упражнения. Кроме того 24-летняя знаменитость контролирует свою диету. Например, на завтрак она ест яйца, ломтик хлеба и выпивает протеиновый шоколадный коктейль. Известно, что за последние несколько месяцев ей удалось сбросить 12 килограмм.

@chloegshore1

Также Ферри недавно призналась, что она прибегала к хирургическим вмешательствам, так как раньше ее тело регулярно критиковали. Однако сейчас она поддерживает свою фигуру благодаря здоровому образу жизни.

Во время режима самоизоляции удалось похудеть на 10 фунтов (4,5 килограмма) и блогерше Софи Касаи (Sophie Kasaei). «Сейчас я не ем еду на вынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю полезные блюда, а по утрам в течение часа тренируюсь вместе с отцом», — поделилась Касаи.

В июне эксперты «Роскачества» поделились с россиянами способом быстрого похудения после окончания режима самоизоляции. По их словам, следует сократить количество потребляемых калорий, ложиться спать до полуночи и делать ежедневно 10 тысяч шагов.