Шарапова назвала инцидент "большим обманом". Она также рассказала, что у большинства актеров есть другая жизнь, о которой не знают зрители.

"Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю, но, тем не менее… Эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают", — сказала ведущая.