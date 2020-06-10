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Шарапова назвала ДТП с Ефремовым «историей большого обмана» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
«Актеры имеют ту самую вторую жизнь»
Фото: РИА Новости
Ведущая Арина Шарапова прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Об этом она высказалась в эфире радио "Комсомольская правда".
Шарапова назвала инцидент "большим обманом". Она также рассказала, что у большинства актеров есть другая жизнь, о которой не знают зрители.
"Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю, но, тем не менее… Эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают", — сказала ведущая.
Ранее "Рамблер" сообщал, что об аварии высказался продюсер Андрей Разин.
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Звёзды , Арина Шарапова , Михаил Ефремов , Андрей Разин , Комсомольская правда
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