Софья Кругликова является пятой женой 56-летнего Михаила Ефремова . После скандала со смертельным ДТП женщина впервые нарушила молчание и раскрыла новые подробности своей личной жизни с актером.

По словам Софьи, она не живет со своим мужем с середины марта — на время карантина Кругликова вместе с тремя детьми переехала в загородный дом семьи, а Ефремов остался в столице один. Женщина призналась, что с мужем практически не контактировала, но была в курсе его «частых попоек». По ее мнению, загул артиста вызван несколькими трагическими событиями в его жизни.

У него сейчас сложный период, прошлым летом он потерял маму. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он совсем срывался с катушек, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции мало общалась, — рассказала Софья журналистам.

Женщина также уточнила, что часто во время этих пьянок Михаила сопровождали неизвестные ей люди, с которыми актер давно познакомился во время совместных походов в баню. Софья уточнила, что лично этих людей не знает — Ефремов категорически запрещал ей присутствовать на этих встречах.

Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. Боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: «Не рыпайся, сиди дома», — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок, — поделилась Кругликова.

О произошедшей с Михаилом трагедии Софья узнала из прессы. Супруга артиста тут же вернулась в Москву, чтобы поддержать мужа. По последней информации, в крови Ефремова были обнаружены следы алкоголя и наркотиков, что и послужило причиной аварии. На время расследования смертельного ДТП актер отправлен на домашний арест, который продлится до 9 августа.