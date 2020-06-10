Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова раскрыла подробности личной жизни с артистом. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Софья рассказала, что не живет с супругом с середины марта из-за того, что на время карантина она переехала за город с детьми. Ефремов был в Москве один. Она рассказала, чем был вызван загул артиста.
"У него сейчас сложный период, прошлым летом он потерял маму. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он совсем срывался с катушек, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции мало общалась"
Также она упомянула, что Ефремов стал больше времени проводить с неизвестной компанией. По словам Кругликовой, с мужчинами актер познакомился в бане, а ей запрещал с ними общаться.
"Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. Боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: «Не рыпайся, сиди дома», — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок" — отметила женщина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ведущая Арина Шарапова высказалась о ДТП с Ефремовым.