«Не рыпайся, сиди дома»

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова раскрыла подробности личной жизни с артистом. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Софья рассказала, что не живет с супругом с середины марта из-за того, что на время карантина она переехала за город с детьми. Ефремов был в Москве один. Она рассказала, чем был вызван загул артиста.

"У него сейчас сложный период, прошлым летом он потерял маму. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он совсем срывался с катушек, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции мало общалась"

Также она упомянула, что Ефремов стал больше времени проводить с неизвестной компанией. По словам Кругликовой, с мужчинами актер познакомился в бане, а ей запрещал с ними общаться.