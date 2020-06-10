После гибели радиоведущей Юлии Норкиной появились слухи о том, что она тяжело переживала измены супруга, но он их опроверг. Об этом сообщает StarHit.

Отвечая на обвинения, ведущий заявил, что слухи об измене беспочвенны и появились без каких-либо доказательств. Он опроверг их правдивость.

"Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?", — заявил он.

Норкин признался, что тяжело переживает трагедию. Кроме того, он надеется, что время сможет залечить его душевные раны.

"30 лет назад я похоронил маму. Хотя это разные потери и разные временные промежутки, конечно", — добавил телеведущий.