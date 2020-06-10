После гибели радиоведущей Юлии Норкиной появились слухи о том, что она тяжело переживала измены супруга, но он их опроверг. Об этом сообщает StarHit.
Отвечая на обвинения, ведущий заявил, что слухи об измене беспочвенны и появились без каких-либо доказательств. Он опроверг их правдивость.
"Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?", — заявил он.
Норкин признался, что тяжело переживает трагедию. Кроме того, он надеется, что время сможет залечить его душевные раны.
"30 лет назад я похоронил маму. Хотя это разные потери и разные временные промежутки, конечно", — добавил телеведущий.
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