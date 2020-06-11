Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова показала шпагат верхом на коне 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
Волочкова показала шпагат верхом на коне
Фото: @volochkova_art
Она опубликовала фото на своей странице в Instagram.
«Шпагаттини… На коне», — подписала снимок артистка. Публикацию оценили лайками более четырех тысяч поклонников, однако комментарии на странице балерина закрыла.
@volochkova_art
Ранее сообщалось, что Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Она стала лидером антирейтинга по сумме налоговых долгов среди российских знаменитостей. Среди них долги по транспортному налогу, составившие 123 тысячи рублей, за московское жилье (113 тысяч), жилье в Санкт-Петербурге (48 тысяч), а также за земельный участок в Подмосковье (28 тысяч).
Видео дня. Что стало с детьми, усыновленными певицей «Миража»
Последние новости
В Москве умерли еще 53 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 53 человека с коронавирусом В Москве благодаря пандемии появится «ресторан будущего» В Москве благодаря пандемии появится «ресторан будущего» Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какая разница между ней и ангелом?»
«Какая разница между ней и ангелом?»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Непутевые детки российских звезд
09:33
Непутевые детки российских звезд
Дети Звёзды
Как правильно есть морскую капусту
02:28
Как правильно есть морскую капусту
Еда Здоровье
Российская певица сменила имидж и помолодела
02:53
Российская певица сменила имидж и помолодела
Звёзды Красота
Отец спустил детей с лестницы через коробки
00:50
Отец спустил детей с лестницы через коробки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение