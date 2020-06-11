Волочкова показала шпагат верхом на коне 

Она опубликовала фото на своей странице в Instagram.

«Шпагаттини… На коне», — подписала снимок артистка. Публикацию оценили лайками более четырех тысяч поклонников, однако комментарии на странице балерина закрыла.

@volochkova_art

Ранее сообщалось, что Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Она стала лидером антирейтинга по сумме налоговых долгов среди российских знаменитостей. Среди них долги по транспортному налогу, составившие 123 тысячи рублей, за московское жилье (113 тысяч), жилье в Санкт-Петербурге (48 тысяч), а также за земельный участок в Подмосковье (28 тысяч).