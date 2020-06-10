«Пьяный баловень судьбы не понесет наказания»

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Он возмутился тому, что некоторые говорят об исключительном таланте Ефремова и считают его незаменимых актером.

"Поверьте, как "отряд не заметит потери бойца", так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок", — отметил Лоза.

Композитор также добавил, что многие молодые актеры обрадуются тому, что Ефремов освободил им место.