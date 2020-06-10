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Лоза высказался о деле Ефремова: «отряд не заметит потери бойца» 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Пьяный баловень судьбы не понесет наказания»
Фото: РИА Новости
Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал то, что Михаила Ефремова могут посадить. Об этом он высказался в своем Facebook.
Он возмутился тому, что некоторые говорят об исключительном таланте Ефремова и считают его незаменимых актером.
"Поверьте, как "отряд не заметит потери бойца", так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок", — отметил Лоза.
Композитор также добавил, что многие молодые актеры обрадуются тому, что Ефремов освободил им место.
"Вот только на эфире у Соловьёва один из его авторитетных гостей выразил сомнение в том, что справедливость восторжествует в полной мере, и что пьяный в лоскуты баловень судьбы не понесёт заслуженного наказания за то, что убил хорошего человека. У меня те же сомнения"
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Звёзды , Юрий Лоза , Михаил Ефремов
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