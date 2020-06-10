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Раскрыты ежемесячные траты семейства Кардашьян на роскошь 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыты ежемесячные траты семейства Кардашьян
Фото: Lenta.ru
Журналисты The Sun раскрыли ежемесячные траты участниц реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на роскошь. Соответствующий материал опубликовали на сайте издания.
Первенство занимает Ким Кардашьян-Уэст, которая тратит 130 тысяч фунтов стерлингов (11,4 миллиона рублей). Известно, что большая часть этой суммы уходит на личного тренера знаменитости Мелиссу Алькантара (Melissa Alcantara). 39-летняя Кардашьян тренируется по два часа каждое утро шесть раз в неделю.
Также она тратит деньги на сеансы автозагара стоимостью 270 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей) и косметологические процедуры в дорогих салонах. Кроме того, у знаменитости есть команда личных визажистов (Марио Дедиванович и Ариэль Теджада) и парикмахеров (Крис Эпплтон и Эндрю Фитц Саймонс), которым она платит от 1,5 до двух тысяч фунтов стерлингов (131 и 175 тысяч рублей соответственно) за образ.
Помимо этого Кардашьян каждые 10 дней тратит по 400 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей) на маникюр и педикюр, а также тысячу фунтов стерлингов (87 тысяч рублей) на оформление бровей.
На различные процедуры 114 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей) тратит Хлои Кардашьян. Как и Ким, она тренируется шесть раз в неделю, выплачивая личному тренеру крупную сумму.
Кроме того около 800 фунтов стерлингов (70 тысяч рублей) у звезды уходят на уход за кожей, две тысячи фунтов стерлингов — на визажистов, и полторы тысячи — на прически и парики.
Предпринимательница Кайли Дженнер на поддержание своей внешности тратит 111 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей). Ее стилист Токио Стайлз получает за одну прическу 1500 фунтов стерлингов, а наращивание волос для знаменитости может обойтись в сумму до шести тысяч фунтов стерлингов (526 тысяч рублей).
Бывшая миллиардерша также регулярно тратит крупные суммы на маникюр от мастера Чон Ледженд, наращивание ресниц и макияж от визажистки Ариэль Теджада. Отмечается, что на пластические операции Кайли потратила в сумме около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей).
Самая старшая из сестер Кардашьян, Кортни, в месяц расходует 54 тысячи фунтов стерлингов (4,7 миллиона рублей). 41-летняя знаменитость любит тратить деньги на уход за кожей и волосами. Как и другие члены ее семьи, Кортни занимается спортом под руководством личного тренера.
В свою очередь супермодель Кендалл Дженнер расходует около 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). По словам 24-летней знаменитости, для ухода за кожей лица ей достаточно регулярно умываться бюджетными средствами. В Лос-Анджелесе она занимается с личным тренером Гуннаром Петерсоном, который получает 12 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей) за шестинедельный план тренировок.
Единственное, на чем Кендалл не экономит — это волосы. Ежемесячно она стрижется у стилиста Джен Аткин за 800 фунтов стерлингов (70 тысяч рублей).
В июне журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни миллионеров в Монако. В числе состоятельных личностей были упомянуты 62-летний князь Монако Альбер II, принцесса Камилла Бурбонская и кинопродюсер Моника Бакарди. По информации издания, чтобы стать жителем города, необходимо устроиться на работу, основать в городе свой бизнес или подтвердить наличие не менее 500 тысяч фунтов стерлингов (43 миллиона рублей).
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Звёзды , Хлоя Кардашьян , Кендалл Дженнер
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