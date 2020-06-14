С чем остается Гагарина после разводов с мужьями 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся, сообщения об этом появились в СМИ уже несколько месяцев назад. Пока пара не раскрывает причин расставания, зато стали известны подробности развода.

Оказывается, имущество супругов вовсе не будет поделено пополам. Согласно брачному договору, все, что артистка заработала в браке, останется при ней. Примечательно, что только за последний год доход певицы оценивают в 5,3 миллиона долларов. Между тем Гагарина и Исхаков узаконили свои отношения почти шесть лет назад. Можно предположить, какая сумма набежала на банковских счетах певицы за это время.

Московская квартира в районе «Маяковской», которую Полина приобрела в 2014 году еще до свадьбы, тоже останется с ней. Некоторые источники утверждают, что из этого жилища открывается панорамный вид на Кремль.

В 2016 году, уже будучи в браке, звезда прикупила недвижимость в элитном комплексе у станции метро «Новослободская», по соседству с Константином Хабенским . Несложно догадаться, что и на эту квартиру у Исхакова нет никаких прав.

Также еще до брака певица стала обладательницей загородного дома, а уже являясь замужней леди, затеяла строительство особняка побольше — семья же разрослась: в 2017 году у певицы родился второй ребенок, дочь Миа.

Со своим первым мужем, Петром Кисловым , Гагарина познакомилась в 19 лет. Этот брак продлился три года. Из тех отношений девушка вышла далеко не такой обеспеченной.

Несмотря на то, что муж был старше, похвастаться особым заработком он не мог. К слову, даже в отпуск по уходу за ребенком вместо Полины ушел он, а сейчас по договоренности с певицей не платит алименты на их совместного ребенка. После развода с Кисловым Полине остались ребенок и недорогое авто, которое она купила еще до знакомства с Петром. Никаких квартир и особняков: после развода с Кисловым Гагарина с сыном снимали жилье.