Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

С чем остается Гагарина после разводов с мужьями 

Стелла Шмель 1 час назад
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся, сообщения об этом появились в СМИ уже несколько месяцев назад. Пока пара не раскрывает причин расставания, зато стали известны подробности развода.
Оказывается, имущество супругов вовсе не будет поделено пополам. Согласно брачному договору, все, что артистка заработала в браке, останется при ней. Примечательно, что только за последний год доход певицы оценивают в 5,3 миллиона долларов. Между тем Гагарина и Исхаков узаконили свои отношения почти шесть лет назад. Можно предположить, какая сумма набежала на банковских счетах певицы за это время.
Московская квартира в районе «Маяковской», которую Полина приобрела в 2014 году еще до свадьбы, тоже останется с ней. Некоторые источники утверждают, что из этого жилища открывается панорамный вид на Кремль.
В 2016 году, уже будучи в браке, звезда прикупила недвижимость в элитном комплексе у станции метро «Новослободская», по соседству с Константином Хабенским. Несложно догадаться, что и на эту квартиру у Исхакова нет никаких прав.
Также еще до брака певица стала обладательницей загородного дома, а уже являясь замужней леди, затеяла строительство особняка побольше — семья же разрослась: в 2017 году у певицы родился второй ребенок, дочь Миа.
Со своим первым мужем, Петром Кисловым, Гагарина познакомилась в 19 лет. Этот брак продлился три года. Из тех отношений девушка вышла далеко не такой обеспеченной.
Несмотря на то, что муж был старше, похвастаться особым заработком он не мог. К слову, даже в отпуск по уходу за ребенком вместо Полины ушел он, а сейчас по договоренности с певицей не платит алименты на их совместного ребенка. После развода с Кисловым Полине остались ребенок и недорогое авто, которое она купила еще до знакомства с Петром. Никаких квартир и особняков: после развода с Кисловым Гагарина с сыном снимали жилье.
Женский форум
Звёзды , Видео , Петр Кислов , Дмитрий Исхаков , Константин Хабенский , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Жену Игоря Николаева обозвали колхозницей
Жену Игоря Николаева обозвали колхозницей
Известные папы, которые не общаются со своими детьми
Известные папы, которые не общаются со своими детьми
«Какая разница между ней и ангелом?»
«Какая разница между ней и ангелом?»
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
01:00
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
Звёзды
Охлобыстин призвал оставить в покое экс-жену Ефремова
01:58
Охлобыстин призвал оставить в покое экс-жену Ефремова
Звёзды
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение