Звезды, сменившие религию ради возлюбленного

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Знаменитости, сменившие религию ради возлюбленного 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, что Варвара Караулова, осужденная за связь с одним из террористов ИГИЛ, вышла замуж за юриста, исповедующего иудаизм. Некоторые СМИ не смогли сдержать иронии по этому поводу. Между тем сменить религию ради возлюбленного часто не прочь даже знаменитости.
Так, ради мужа-мусульманина ислам приняла Юлия Волкова. Правда, после развода снова вернулась в православие. А вот для певицы Зары развод не стал поводом менять конфессию. Ради бывшего мужа она оставила езидизм и стала православной.
Из уважения к мужу принцу Гарри в англиканство из католичества перешла актриса Меган Маркл. Джанет Джексон приняла ислам и даже носила хиджаб во имя супруга — миллиардера Виссама Аль-Мана, но их отношения это не спасло.
Ради Тома Круза последовательницей саентологии стала Кэти Холмс. После развода с актером она вернулась в католичество.
Звезда комедий Айла Фишер три года изучала иудаизм, чтобы устроить настоящую еврейскую свадьбу с Сашей Бароном Коэном. Ради супруга она забросила методистскую церковь, в которой воспитывалась.
В католичество из православия на время ушла Маргарита Суханкина — ради первого мужа, хорвата Антуна Маруна. Ушла, чтобы вернуться после развода.
Ради третьего мужа Артура Миллера Мэрилин Монро приняла иудаизм, после чего в Египте запретили все картины с ее участием. Тем не менее даже после развода кинозвезда не отказалась от своего выбора.
Знаете актрису Элишеву-Рахель? Наверняка знаете. Это знаменитая Клеопатра Элизабет Тейлор. В иудаизм она перешла в память о своем трагически погибшем третьем муже.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Юлия Волкова , Джанет Джексон , Саша Барон Коэн , Кэти Холмс , Варвара Караулова , принц Гарри , Том Круз , Артур Миллер , Маргарита Суханкина , Айла Фишер , Мэрилин Монро , Исламское государство
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