Звезды, сменившие религию ради возлюбленного

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Стало известно, что Варвара Караулова , осужденная за связь с одним из террористов ИГИЛ , вышла замуж за юриста, исповедующего иудаизм. Некоторые СМИ не смогли сдержать иронии по этому поводу. Между тем сменить религию ради возлюбленного часто не прочь даже знаменитости.

Так, ради мужа-мусульманина ислам приняла Юлия Волкова . Правда, после развода снова вернулась в православие. А вот для певицы Зары развод не стал поводом менять конфессию. Ради бывшего мужа она оставила езидизм и стала православной.

Из уважения к мужу принцу Гарри в англиканство из католичества перешла актриса Меган Маркл. Джанет Джексон приняла ислам и даже носила хиджаб во имя супруга — миллиардера Виссама Аль-Мана, но их отношения это не спасло.

В католичество из православия на время ушла Маргарита Суханкина — ради первого мужа, хорвата Антуна Маруна. Ушла, чтобы вернуться после развода.

Ради третьего мужа Артура Миллера Мэрилин Монро приняла иудаизм, после чего в Египте запретили все картины с ее участием. Тем не менее даже после развода кинозвезда не отказалась от своего выбора.

Знаете актрису Элишеву-Рахель? Наверняка знаете. Это знаменитая Клеопатра Элизабет Тейлор. В иудаизм она перешла в память о своем трагически погибшем третьем муже.