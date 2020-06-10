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Миро высказалась о притворившейся женой Сергея Захарова женщине 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
Фото: Кадр из передачи "Пусть говорят"
На передачу "Пусть говорят", посвященную случившемуся 8 июня ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пришла женщина, притворившаяся женой умершего водителя из Рязани Сергея Захарова. Блогер Лена Миро прокомментировала произошедшее.
Женщину, которая представилась женой погибшего мужчины, зовут Ирина Стерхова. Она рассказала, что узнала о смерти мужа из новостей и сразу поехала в институт Склифосовского. Однако фамилия женщины не совпадает с фамилией мужа, а сын Сергея Захарова заявил, что не знает этого человека.
"Что происходит вообще? Почему по Первому каналу показывают неизвестную мне женщину. У него есть одна законная жена (моя мама) и это не она. У нее даже фамилия другая. Паспорт бы хоть проверили", — написал сын Захарова в своем Instagram-аккаунте.
Кроме того, на счет Ирины Стерховой начали поступать деньги от людей, желающих помочь семье погибшего.
Соцсети
По мнению Лены Миро, у мужчины могла быть сожительница. Однако вероятнее тот факт, что Ирина Стерхова — мошенница.
"Какая-то тетка, увидев горячие новости, прискакала в больницу, представилась женой, что неправда, пришла в телевизор, и на ее счет сейчас капают деньги со всей страны. А кто-нибудь проверил ее слова? Вот лично я с трудом себе представляю появление нормального человека в телевизоре в день смерти близкого. Конечно, бывают какие-то выродки типа Диденко, но это все-таки, скорее, исключение, нежели правило", — считает блогер.
Она отметила, что для того, чтобы в день смерти близкого идти на передачу и давать номер карточки, нужно иметь холодный рассудок и моральные силы, которых обычно в подобных ситуациях у людей нет.
"Даже если представить себе, что женщина действительно сожительница убитого, то почему деньги собирают ей, а не его родным детям? Почему деньги, в конце концов, предлагают собрать сожительнице, а не престарелой матери убитого, которая перенесла 2 инфаркта?", — резюмировала Миро.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Поплавская назвала виновных в алкоголизме Ефремова.
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