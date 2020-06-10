«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»

Женщину, которая представилась женой погибшего мужчины, зовут Ирина Стерхова. Она рассказала, что узнала о смерти мужа из новостей и сразу поехала в институт Склифосовского. Однако фамилия женщины не совпадает с фамилией мужа, а сын Сергея Захарова заявил, что не знает этого человека.

"Что происходит вообще? Почему по Первому каналу показывают неизвестную мне женщину. У него есть одна законная жена (моя мама) и это не она. У нее даже фамилия другая. Паспорт бы хоть проверили", — написал сын Захарова в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, на счет Ирины Стерховой начали поступать деньги от людей, желающих помочь семье погибшего.

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По мнению Лены Миро, у мужчины могла быть сожительница. Однако вероятнее тот факт, что Ирина Стерхова — мошенница.

"Какая-то тетка, увидев горячие новости, прискакала в больницу, представилась женой, что неправда, пришла в телевизор, и на ее счет сейчас капают деньги со всей страны. А кто-нибудь проверил ее слова? Вот лично я с трудом себе представляю появление нормального человека в телевизоре в день смерти близкого. Конечно, бывают какие-то выродки типа Диденко, но это все-таки, скорее, исключение, нежели правило", — считает блогер.

Она отметила, что для того, чтобы в день смерти близкого идти на передачу и давать номер карточки, нужно иметь холодный рассудок и моральные силы, которых обычно в подобных ситуациях у людей нет.