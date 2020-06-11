Последним публичным появлением радиоведущей Юлии Норкиной стало участие в программе «Пусть говорят». Этот выпуск снимался за несколько дней до смерти жены телеведущего Андрея Норкина и был посвящен конфликту между певцом Романом Жуковым и его бывшей супругой Еленой

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Елена Жукова рассказала о том, как вела себя Юлия Норкина на съемках «Пусть говорят», и высказалась относительно версии о самоубийстве.

— На съемках передачи во взгляде Юлии я заметила какую-то печаль, — поделилась с нами Елена Жукова. — Она была замкнутая, о чем-то переживала. В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку. Сказала мне: «Елена, своим поведением вы похожи на Жириновского!» Но это вырезали из эфира. Да и вообще многие ее комментарии повырезали.

Юлия очень меня поддержала на этих съемках, говорила Роману:

«Как вообще можно обижать женщину?!» И когда я через несколько дней увидела ее фотографию в соцсетях с новостью о том, что Юли больше нет, была в шоке. А потом еще и появилась эта версия про самоубийство… Как было на самом деле, я знать не могу. Достоверно причины случившейся трагедии известны, наверное, только ее близким.

Сейчас я думаю: возможно, на том эфире Юлия была грустной, потому что в нашей истории с Романом увидела отражение и своей собственной жизни? (Певец после развода с Еленой живет с другой женщиной, которая намного моложе его. — Прим. Sobesednik.ru). И поэтому начала переживать? Юлия была очень проницательным человеком. Обмануть ее было сложно. Очень жаль ее детей.

Елена не понаслышке знает, что такое предательство мужа, а тем более такого, который является публичным человеком.