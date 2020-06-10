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Подруга Ефремова высказалась об аварии: «Вот сейчас Миша достиг дна» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Вот сейчас Миша достиг дна»
Фото: globallookpress.com
Журналистка и писательница Маша Слоним высказалась о произошедшем ДТП с участием 56-летнего актера Михаила Ефремова. Об этом пишет "Собеседник".
По словам Слоним, она знает Михаила Ефремова уже не один год. Актер общался с ее супругом — артистом МХАТа Сергеем Шкаликовым, который скончался в 1998 году. Кроме того, журналистка дружит с его бывшей женой Евгенией Добровольской.
Маша Слоним рассказала, что однажды Ефремов уже садился за руль пьяным и чуть "не угробил ее мужа и себя", попав в ДТП. Это было много лет назад. Однако в произошедшем ей жалко всех: и актера, и близких погибшего водителя из Рязани Сергея Захарова.
«Вот сейчас Миша достиг дна… Он мне не чужой, мне его ужасно жалко. Как Мише с этим жить, не знаю!» — сказала Маша Слоним.
Ранее "Рамблер" сообщал, что судимый Долинский рассказал о судьбе актеров в тюрьме.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Евгения Добровольская , Сергей Шкаликов , ИД "Собеседник"
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