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Самые красивые мужчины Пугачевой 

Стелла Шмель 1 час назад
Самые красивые мужчины Пугачевой
Фото: globallookpress.com
Злые языки всегда любили обсуждать личную жизнь Примадонны. Одних только официальных браков у нее было пять. Но не все отношения певицы были оформлены в загсе. Поговаривают, что Алла Борисовна всегда замечала симпатичных молодых людей. И они не могли устоять против харизматичной «женщины, которая поет».

Владимир Кузьмин

Алле Борисовне понравились песни на тот момент начинающего, но уже популярного рок-музыканта. Она приехала познакомиться, и на какое-то время пара стала неразлучна. И не беда, что в этот период Пугачева была официально замужем за Болдиным.
Правда, роман был недолгим. Поговаривают, что разрыв случился из-за Кузьмина: музыкант уехал в Америку.

Филипп Киркоров

Сколько бы ни злословили в адрес исполнителя песни «Цвет настроения синий», необходимо признать, что для многих женщин России и ближайшего зарубежья он и в свои 53 года по-прежнему секс-символ. С Примадонной Киркоров провел 11 лет и до сих пор не устает признаваться ей в любви, даже дочку в честь бывшей жены назвал.

Максим Галкин

Сегодня у Максима Галкина столько же хейтеров, сколько и поклонников, но в начале 2000-х он по праву считался одним из главных симпатяг отечественного телевидения. Да и сейчас дифирамбы внешности артиста поют даже знаменитости. Не так давно красоту шоумена во время отдыха на горнолыжном курорте заценили Нонна Гришаева, Ирина Салтыкова и певица Слава.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Ирина Салтыкова , Владимир Кузьмин , Нонна Гришаева , Максим Галкин , РИА Новости
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