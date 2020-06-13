Самые красивые мужчины Пугачевой 

Злые языки всегда любили обсуждать личную жизнь Примадонны. Одних только официальных браков у нее было пять. Но не все отношения певицы были оформлены в загсе. Поговаривают, что Алла Борисовна всегда замечала симпатичных молодых людей. И они не могли устоять против харизматичной «женщины, которая поет».

Алле Борисовне понравились песни на тот момент начинающего, но уже популярного рок-музыканта. Она приехала познакомиться, и на какое-то время пара стала неразлучна. И не беда, что в этот период Пугачева была официально замужем за Болдиным.

Правда, роман был недолгим. Поговаривают, что разрыв случился из-за Кузьмина: музыкант уехал в Америку.

Сколько бы ни злословили в адрес исполнителя песни «Цвет настроения синий», необходимо признать, что для многих женщин России и ближайшего зарубежья он и в свои 53 года по-прежнему секс-символ. С Примадонной Киркоров провел 11 лет и до сих пор не устает признаваться ей в любви, даже дочку в честь бывшей жены назвал.