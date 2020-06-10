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Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Фото: Lenta.ru
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, снялась в откровенной фотосессии и попала на обложку российской версии журнала Elle. Снимок появился на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 21-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив при этом ноги. Кафельникову запечатлели лежащей на подоконнике с внешней стороны здания.
«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать»,
— подписала публикацию модель.
@kafelnikova_a
Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях. «Лето в Москве наконец стало жарким», «Лучшая», «Очень круто. Российский Elle шикарен. И вы», «Это секс», «Божественная», — высказывались поклонники.
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Звёзды , Алеся Кафельникова , Elle
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