Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала 

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Супермодель Алеся Кафельникова , которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, снялась в откровенной фотосессии и попала на обложку российской версии журнала Elle. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 21-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив при этом ноги. Кафельникову запечатлели лежащей на подоконнике с внешней стороны здания.

«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать»,

— подписала публикацию модель.

@kafelnikova_a

Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях. «Лето в Москве наконец стало жарким», «Лучшая», «Очень круто. Российский Elle шикарен. И вы», «Это секс», «Божественная», — высказывались поклонники.