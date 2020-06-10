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Ксения Качалина заявила, что за гениальность Ефремову можно все простить.

"Когда я увидела эти кадры, они были настолько ужасающими, что я потеряла сознание. Мне кажется, что со стороны Михаила это был практически суицид — выехать напрямую на встречу, лоб в лоб. Мне так жаль семью погибшего водителя. Но за гениальность Михаила можно простить".

По ее мнению, актера нельзя сажать в тюрьму.

"Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Он гений и все! Он гениальный папа, гениальный актер, и он гениальный человек. Все! Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает все, что угодно! Мишка, я тебя люблю, ты лучший", — сказала Качалина.

Кадр из передачи "Прямой эфир"

Гости передачи заметили, что актриса плохо выглядит, и решили, что ей нужна помощь врачей: нарколога и психиатра.