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«Ему можно все»: Качалина вступилась за Ефремова 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«За гениальность Михаила можно простить»
Фото: globallookpress.com
Актриса Ксения Качалина вступилась за своего бывшего супруга Михаила Ефремова. С ней связались в рамках телепередачи "Прямой эфир".
Ксения Качалина заявила, что за гениальность Ефремову можно все простить.
"Когда я увидела эти кадры, они были настолько ужасающими, что я потеряла сознание. Мне кажется, что со стороны Михаила это был практически суицид — выехать напрямую на встречу, лоб в лоб. Мне так жаль семью погибшего водителя. Но за гениальность Михаила можно простить".
По ее мнению, актера нельзя сажать в тюрьму.
"Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Он гений и все! Он гениальный папа, гениальный актер, и он гениальный человек. Все! Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает все, что угодно! Мишка, я тебя люблю, ты лучший", — сказала Качалина.
Кадр из передачи "Прямой эфир"
Гости передачи заметили, что актриса плохо выглядит, и решили, что ей нужна помощь врачей: нарколога и психиатра.
Ранее "Рамблер" сообщал, что подруга Ефремова высказалась об аварии.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Ксения Качалина
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