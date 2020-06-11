Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ольга Бузова похвасталась новым купальником 

Russianshowbiz.info и ещё 1 52 минуты назад
Ольга Бузова похвасталась новым купальником
Фото: Russianshowbiz.info
34-летняя певица и ведущая Ольга Бузова показала свое шикарное тело в купальнике.
Исполнительница хита «Мало половин» после снятия режима самоизоляции мечтает поскорее выбраться из Москвы на отдых. «Хотя бы на денек уехать за город, чтобы быть там в купальнике, потому что у нас стоит аномальная жара!» — рассказала ведущая шоу «Дом-2».
Russianshowbiz.info
Ведущая телестройки вышла на крышу многоэтажки, чтобы, как она сама выразилась, «провести загорательный эксперимент». «Проверю — загорю я за полчаса или нет», — пояснила Ольга. Бузова надела купальник с лифом с принтом в стиле майолика, который подчеркнул легкий загар певицы и продемонстрировал ее точеную фигуру. Впрочем, этот эксперимент сорвался из-за резкого ухудшения погоды.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Russianshowbiz.info: последние новости
Муцениеце призналась, что Прилучный не пытался ее вернуть Муцениеце призналась, что Прилучный не пытался ее вернуть Ольга Орлова поделилась сексуальным фото Ольга Орлова поделилась сексуальным фото Джулия Робертс решила расстаться с мужем – СМИ Джулия Робертс решила расстаться с мужем – СМИ
Звёзды , Как похудеть , Как похудеть , Ольга Бузова , Russianshowbiz.info
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
«А сегодня эти же люди „страшно осуждают“ Ефремова»
«А сегодня эти же люди „страшно осуждают“ Ефремова»
«Какая разница между ней и ангелом?»
«Какая разница между ней и ангелом?»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение