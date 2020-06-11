Ольга Бузова похвасталась новым купальником 

34-летняя певица и ведущая Ольга Бузова показала свое шикарное тело в купальнике.

Исполнительница хита «Мало половин» после снятия режима самоизоляции мечтает поскорее выбраться из Москвы на отдых. «Хотя бы на денек уехать за город, чтобы быть там в купальнике, потому что у нас стоит аномальная жара!» — рассказала ведущая шоу «Дом-2».

Russianshowbiz.info

Ведущая телестройки вышла на крышу многоэтажки, чтобы, как она сама выразилась, «провести загорательный эксперимент». «Проверю — загорю я за полчаса или нет», — пояснила Ольга. Бузова надела купальник с лифом с принтом в стиле майолика, который подчеркнул легкий загар певицы и продемонстрировал ее точеную фигуру. Впрочем, этот эксперимент сорвался из-за резкого ухудшения погоды.