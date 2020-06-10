Звезды поделились секретами похудения

Звезды кино и шоу-бизнеса рассказали, как они похудели во время режима самоизоляции. Об этом пишет The Sun.
Так, модель плюс-сайз Джемма Коллинз перестала перекусывать вне дома. Благодаря этому вес постепенно начал уходить. Звезда реалити-шоу начала готовить себе несложные блюда.
«У меня бывают загрузочные субботы, когда я ем все, что хочу. Затем в течение трех недель я подхожу к выбору пищи с умом», — поделилась модель.
@gemmacollins1
24-летняя телезвезда Хлои Ферри тоже следит за своим питанием. На завтрак девушка ест кусок хлеба, яйца и выпивает протеиновый шоколадный коктейль. Кроме того, она регулярно занимается спортом: делает приседания и силовые упражнения. За несколько месяцев Хлои Ферри сбросила 12 килограммов.
@chloegshore1
Сидя дома, похудела и блогер Софи Касаи. Девушка сбросила 4,5 килограмма.
«Сейчас я не ем еду навынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю полезные блюда, а по утрам в течение часа тренируюсь вместе с отцом», — рассказала блогер.
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