Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды поделились секретами похудения на самоизоляции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Звезды поделились секретами похудения
Фото: depositphotos.com
Звезды кино и шоу-бизнеса рассказали, как они похудели во время режима самоизоляции. Об этом пишет The Sun.
Так, модель плюс-сайз Джемма Коллинз перестала перекусывать вне дома. Благодаря этому вес постепенно начал уходить. Звезда реалити-шоу начала готовить себе несложные блюда.
«У меня бывают загрузочные субботы, когда я ем все, что хочу. Затем в течение трех недель я подхожу к выбору пищи с умом», — поделилась модель.
@gemmacollins1
24-летняя телезвезда Хлои Ферри тоже следит за своим питанием. На завтрак девушка ест кусок хлеба, яйца и выпивает протеиновый шоколадный коктейль. Кроме того, она регулярно занимается спортом: делает приседания и силовые упражнения. За несколько месяцев Хлои Ферри сбросила 12 килограммов.
@chloegshore1
Сидя дома, похудела и блогер Софи Касаи. Девушка сбросила 4,5 килограмма.
«Сейчас я не ем еду навынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю полезные блюда, а по утрам в течение часа тренируюсь вместе с отцом», — рассказала блогер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что полная девушка не влезла в одежду и прославилась.
Видео дня. Что стало с детьми, усыновленными певицей «Миража»
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его трезвым увидеть — это вообще большое чудо»
«Его трезвым увидеть — это вообще большое чудо»
Жаркие бразильские модели не дают скучать
Жаркие бразильские модели не дают скучать
Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
«За гениальность Михаила можно простить»
«За гениальность Михаила можно простить»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Непутевые детки российских звезд
09:33
Непутевые детки российских звезд
Дети Звёзды
Как правильно есть морскую капусту
02:28
Как правильно есть морскую капусту
Еда Здоровье
Российская певица сменила имидж и помолодела
02:53
Российская певица сменила имидж и помолодела
Звёзды Красота
Отец спустил детей с лестницы через коробки
00:50
Отец спустил детей с лестницы через коробки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение