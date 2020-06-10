Звезды поделились секретами похудения

Звезды кино и шоу-бизнеса рассказали, как они похудели во время режима самоизоляции. Об этом пишет The Sun.

Так, модель плюс-сайз Джемма Коллинз перестала перекусывать вне дома. Благодаря этому вес постепенно начал уходить. Звезда реалити-шоу начала готовить себе несложные блюда.

«У меня бывают загрузочные субботы, когда я ем все, что хочу. Затем в течение трех недель я подхожу к выбору пищи с умом», — поделилась модель.

@gemmacollins1

24-летняя телезвезда Хлои Ферри тоже следит за своим питанием. На завтрак девушка ест кусок хлеба, яйца и выпивает протеиновый шоколадный коктейль. Кроме того, она регулярно занимается спортом: делает приседания и силовые упражнения. За несколько месяцев Хлои Ферри сбросила 12 килограммов.

@chloegshore1

Сидя дома, похудела и блогер Софи Касаи. Девушка сбросила 4,5 килограмма.