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Доктор Мясников осудил Ефремова и его окружение и припомнил друзей-бандитов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Мясников осудил Ефремова и припомнил друзей-бандитов
Фото: РИА Новости
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поразмышлял о ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube он сообщил, что считает закономерным произошедшее с артистом.
«Бывает, человек первый раз в жизни напился и в безумии сел за руль. Но этот пьет и ездит постоянно. Из года в год. Просто чудо, что раньше этого не произошло», — отметил он. По словам специалиста, нужно спросить и с тех, кто видел, как «он постоянно садится пьяным за руль» и не отобрал у него ключи.
Мясников подчеркнул, что актер не в «безвоздушном пространстве» сел за руль. «Никто не знал, что он едет в жопу пьяным? Это абсурд! А сейчас они его жалеют или что-то. А где они были?» — осудил окружение актера врач. Он пояснил, что товарищи Ефремова должны были предотвратить преступление, совершенное артистом.
Он также вспомнил, что его «попрекали» дружбой с бандитами. «У них в жизни все было, но пьяным за руль ни один из них не садился. Им это, извиняюсь, западло», — добавил Мясников.
Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался утром 9 июня, артист не пострадал. Ефремов признал свою вину и в настоящее время находится под домашним арестом до 9 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
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