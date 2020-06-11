Мясников осудил Ефремова и припомнил друзей-бандитов

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников , известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поразмышлял о ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов , находясь в состоянии алкогольного опьянения. В эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube он сообщил, что считает закономерным произошедшее с артистом.

«Бывает, человек первый раз в жизни напился и в безумии сел за руль. Но этот пьет и ездит постоянно. Из года в год. Просто чудо, что раньше этого не произошло», — отметил он. По словам специалиста, нужно спросить и с тех, кто видел, как «он постоянно садится пьяным за руль» и не отобрал у него ключи.

Мясников подчеркнул, что актер не в «безвоздушном пространстве» сел за руль. «Никто не знал, что он едет в жопу пьяным? Это абсурд! А сейчас они его жалеют или что-то. А где они были?» — осудил окружение актера врач. Он пояснил, что товарищи Ефремова должны были предотвратить преступление, совершенное артистом.

Он также вспомнил, что его «попрекали» дружбой с бандитами. «У них в жизни все было, но пьяным за руль ни один из них не садился. Им это, извиняюсь, западло», — добавил Мясников.