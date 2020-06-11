Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер «Ласкового мая» счел половину российских звезд алкоголиками и наркоманами 

Lenta.ru 2 часа назад
Разин назвал большинство звезд наркоманами
Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал половину российских звезд шоу-бизнеса алкоголиками и наркоманами. Свое мнение он выразил в Instagram.
По словам Разина, 50 процентов российских артистов «постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ» и перевозят их в самолетах. Он заявил, что сотрудники полиции никак не реагируют на это. Разин подчеркнул, что такие люди должны привлекаться к ответственности, «несмотря ни на какие политические взгляды и звания».
«Ну, а то, что проблема наркотиков в шоу-бизнесе самая острая — это факт. Посмотрите, что они творят. Посмотрите, что они делают», — написал лидер «Ласкового мая».
Он назвал наркотики «самым страшным явлением».
Также Разин рассказал о том, что встречался с актером Михаилом Ефремовым на российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. По словам музыканта, артист всегда был в состоянии алкогольного опьянения.
«Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», — рассказал Разин.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.
Видео дня. Что стало с детьми, усыновленными певицей «Миража»
Последние новости
В Москве умерли еще 53 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 53 человека с коронавирусом В Москве благодаря пандемии появится «ресторан будущего» В Москве благодаря пандемии появится «ресторан будущего» Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Разин , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
«Какая разница между ней и ангелом?»
«Какая разница между ней и ангелом?»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Непутевые детки российских звезд
09:33
Непутевые детки российских звезд
Дети Звёзды
Как правильно есть морскую капусту
02:28
Как правильно есть морскую капусту
Еда Здоровье
Российская певица сменила имидж и помолодела
02:53
Российская певица сменила имидж и помолодела
Звёзды Красота
Отец спустил детей с лестницы через коробки
00:50
Отец спустил детей с лестницы через коробки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение