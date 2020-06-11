Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова на коне вновь похвасталась шпагатом 

Стелла Шмель 24 минуты назад
Волочкова на коне вновь широко раскинула ноги
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым снимком в Инстаграме. Балерина опубликовала фотографию, где она сидит на коне, широко раскинув ноги. Напомним, Волочкова известна в том числе и своей страстью фотографироваться в шпагатах.
Снимок звезда подписала кратко:
"Шпагаттини… На коне".
Вероятно, по аналогии с "карантини" — новым сленговым словом, которое означает напиток, употребляемый человеком во время онлайн-вечеринки с друзьями на самоизоляции.
@volochkova_art
Многие снимки Анастасии Волочковой вызывают широкий ажиотаж у поклонников и недругов балерины, поэтому в этот раз звезда предусмотрительно закрыла комментарии.
Ранее "Рамблер" писал, что знаменитости поделились секретами похудения на самоизоляции.
Видео дня. Что стало с детьми, усыновленными певицей «Миража»
Звёзды , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
«Какая разница между ней и ангелом?»
«Какая разница между ней и ангелом?»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Непутевые детки российских звезд
09:33
Непутевые детки российских звезд
Дети Звёзды
Как правильно есть морскую капусту
02:28
Как правильно есть морскую капусту
Еда Здоровье
Российская певица сменила имидж и помолодела
02:53
Российская певица сменила имидж и помолодела
Звёзды Красота
Отец спустил детей с лестницы через коробки
00:50
Отец спустил детей с лестницы через коробки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение