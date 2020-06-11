Волочкова на коне вновь широко раскинула ноги

Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым снимком в Инстаграме. Балерина опубликовала фотографию, где она сидит на коне, широко раскинув ноги. Напомним, Волочкова известна в том числе и своей страстью фотографироваться в шпагатах.
Снимок звезда подписала кратко:
"Шпагаттини… На коне".
Вероятно, по аналогии с "карантини" — новым сленговым словом, которое означает напиток, употребляемый человеком во время онлайн-вечеринки с друзьями на самоизоляции.
@volochkova_art
Многие снимки Анастасии Волочковой вызывают широкий ажиотаж у поклонников и недругов балерины, поэтому в этот раз звезда предусмотрительно закрыла комментарии.
Ранее "Рамблер" писал, что знаменитости поделились секретами похудения на самоизоляции.