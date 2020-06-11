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Красивые тоже плачут: что звезды считают своими недостатками 

Я Покупаю 3 часа назад
Что звезды считают своими недостатками
Фото: Я Покупаю
Берите лупу побольше — будем рассматривать то, что идеальные люди называют «недостатками».

Софи Лорен

Трудно поверить, но идеальная Софи, признанная икона стиля и самая красивая итальянка, страдала из-за комплексов. Звезда призналась, что в детстве ее обзывали «зубочисткой» из-за чрезмерной худобы, а в начале карьеры коллеги-актеры впадали в шок, когда девушка уминала целую пиццу за один присест.
В интервью 85-летняя легенда постоянно твердит, что ее красота — сочетание множества «недостатков». Так считали и репортеры журнала Time. В одной колонке они описали юную Лорен так: «нос — длинноват, шея — как у „неаполитанского жирафа“. Талия начинается на бедрах, ступни — огромны, а рот чрезмерно широкий. Но — Mamma Mia — эта женщина бесконечно великолепна!». Прощаем журналистам их дерзость и соглашаемся с выводом.

Скарлетт Йоханссон

Самая желанная женщина планеты Скарлетт Йоханссон стеснялась своих ног, овала лица и люто ненавидела «животик». Ноги виделись актрисе слишком короткими и толстыми, лицо — слишком круглым, а животик — выпирающим. На ранних фото заметно, что Скарлетт умело маскировала мнимые несовершенства с помощью каблуков, одежды и макияжа. Со временем актриса приняла свою внешность и направила фокус внимания на достоинства, а не на недостатки.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев умудряется комплексовать из-за маленького роста — и это при том, что в актере уместились нескромные 174 сантиметра. Из-за недовольства ростом шоумен просит фотографировать его снизу вверх — чтобы казаться выше и мощнее. Однако с годами Дмитрий пришел к выводу, что этот комплекс взрастил внутри него жгучее желание стремиться к успеху, добиваться большего, работать на износ. В результате «слабость» трансформировалась в силу, и Нагиев заполонил собой все федеральные каналы.

Елизавета Боярская

В юности Боярская стеснялась шрама на левой щеке, который появился по вине разбитого светильника. Но со временем девушка приняла этот шрам и даже стала намеренно демонстрировать его на фотографиях, чтобы мотивировать женщин любить в себе то, что не вписывается в «стандарты красоты».

Том Круз

Блистательный Том Круз с детства переживал из-за невысокого роста. Миссия «жить с ростом 170 сантиметров» представлялась звезде Голливуда невыполнимой. Одно время Том носил обувь на платформе, чтобы выглядеть повыше и не казаться загорелым гномом в окружении длинноногих белоснежек-моделей.
В СМИ даже ходили слухи, что одна из причин развода Круза с Николь Кидман — «ростовое несоответствие» супругов. Однако с приходом славы чувство горечи из-за роста поутихло, а признание и любовь поклонников помогли Тому обрести уверенность в себе.
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Звёзды , Скарлетт Йоханссон , Дмитрий Нагиев , Николь Кидман , Софи Лорен , Том Круз , Елизавета Боярская , Журнал Time
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