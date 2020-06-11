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Тодоренко снялась для обложки глянца в total black 

WMJ.ru и ещё 1 2 часа назад
«Я осудила тысячи женщин и сама стала жертвой»
Фото: WMJ.ru
29-летняя телеведущая Регина Тодоренко впервые после скандала вокруг своих слов о домашнем насилии появилась на обложке глянцевого журнала.
Фотограф Слава Филиппов снял Регину Тодоренко в total black, а сама она написала для журнала колонку о своем опыте — о том, как она предположила, что жертвы насилия могут быть сами в нем виноваты, и о том, какой поток хейта обрушился на нее после этого в соцсетях.
Главный редактор издания Анна Бурашова, обращаясь к читателям, объяснила, что сейчас — подходящий момент, чтобы содействовать тому, чтобы у жертв насилия появилась реальная защита, отстаивать грамотный закон против домашнего насилия, поддерживать фонды, где сейчас поддерживают женщин, которым некуда пойти. Номер журнала за июль и август с Региной Тодоренко на обложке вышел под лозунгом «Мы против насилия».
@slavafilippov
Я осудила тысячи женщин и сама стала жертвой — жесткий урок, я его усвоила,
— гласит вынесенная на обложку цитата из колонки Тодоренко.
Ранее Регина Тодоренко подарила оставшейся без руки из-за мужа-садиста Маргарите Грачевой статуэтку «Женщина года» от журнала Glamour — издание лишило ее этого титула, и телеведущая решила, что Грачева больше заслуживает награды. Здесь можно почитать, почему именно разгорелся скандал вокруг Регины, а здесь — о том, что телеведущая предприняла после скандала.
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