29-летняя телеведущая Регина Тодоренко впервые после скандала вокруг своих слов о домашнем насилии появилась на обложке глянцевого журнала.

Фотограф Слава Филиппов снял Регину Тодоренко в total black, а сама она написала для журнала колонку о своем опыте — о том, как она предположила, что жертвы насилия могут быть сами в нем виноваты, и о том, какой поток хейта обрушился на нее после этого в соцсетях.

Главный редактор издания Анна Бурашова, обращаясь к читателям, объяснила, что сейчас — подходящий момент, чтобы содействовать тому, чтобы у жертв насилия появилась реальная защита, отстаивать грамотный закон против домашнего насилия, поддерживать фонды, где сейчас поддерживают женщин, которым некуда пойти. Номер журнала за июль и август с Региной Тодоренко на обложке вышел под лозунгом «Мы против насилия».

@slavafilippov

Я осудила тысячи женщин и сама стала жертвой — жесткий урок, я его усвоила,

— гласит вынесенная на обложку цитата из колонки Тодоренко.