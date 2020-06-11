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Марина Есипенко вспомнила, как отпустила Никиту Джигурду в Киев, а он вернулся оттуда женатым 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
«Ну ты же меня не удержала»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Марина Есипенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с актером Никитой Джигурдой. Вместе они были на протяжении 11 лет.
«Я сразу влюбилась в него. Он, конечно, сейчас рассказывает много неправды обо мне, но мы были счастливы какое-то время. Раньше он был более нормальным. Конечно, он всегда оставался эпатажным. Никита считал себя самым значимым в этом мире. Я в те годы были строптивой девочкой. Джигурда примерно на четыре года старше меня, и я его слушала».
При этом она вспомнила, как однажды он уехал в Киев, а вернулся оттуда уже женатым человеком с обручальным кольцом на пальце.
«Я стала задавать вопросы. Он мне ответил: «Ну ты же меня не удержала». Мне было очень больно. Я звонила маме и просила забрать меня из Москвы. К счастью, я этого не сделала», — заметила Марина Есипенко.
Как отметил актер, фигуристка вполне могла приехать в Россию, когда границы еще были открыты. Как сказала актриса, они в итоге тогда не порвали свои отношения с Никитой. «
Джигурда — фантазер. Он убедил меня, что мне надо потерпеть. Сказал, что уйдет от своей супруги, когда она родит. Это потом я поняла, что заблуждалась. Зачем-то ждала и верила ему сердцу вопреки», — заявила она.
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Звёзды , Любовь , Марина Есипенко , Никита Джигурда
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