Газманов признался, что поборол рак 

Олег рассказал, что столкнулся с онкологией, как и многие его коллеги. Он долго не хотел рассказывать об этом поклонникам.

Олег Газманов стал героем очередного выпуска шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Артист рассказал о многих интересных фактах своей биографии. Однако самым неожиданным для пользователей сети оказалось признание в том, что певец перенес рак.

По словам мужчины, первым вестником серьезного недуга стали проблемы с голосом. Вначале артист решил, что он простыл либо попросту переутомился. Однако проблемы не исчезли.

Певец обратился к специалистам, и они начали стандартную процедуру лечения. К сожалению, уколы и другие процедуры ситуацию не исправили. После проведения полного обследования стало понятно, что дело в опухоли.

Диагноз онкология поверг его в шок. Олег отмечал, что психологически было сложно принять происходящее. Колоссальную моральную поддержку ему в тот период оказали родные.

Врачи заявили, что опухоль придется удалить, а артисту предстоит длительное лечение. Прогнозы онкологов были осторожные. Гарантий, что мужчина сможет петь, не было.

Газманов пояснил — он не очень любит вспоминать этот период. Все было действительно сложно и с физической, и с моральной точки зрения. Слава Богу, усилиями врачей все обошлось. Болезнь отступила, и с тех пор мужчина еще более тщательно следит за собственным здоровьем.

Пользователи сети, посмотревшие передачу с участием Олега, написали, что даже не подозревали о таких проблемах. По их мнению, артист выглядит очень бодро, а его физическое состояние, бодрость и сила духа чувствуются даже через экран.

«Молодец. Крепкий орешек, целеустремленный, упорный и очень талантливый», «Даже на постаревшего приятно смотреть. Одна улыбка чего стоит. Здоровья и долгих лет жизни», «Немного постарел, но его не портит. Все-таки почти 70. Всем бы так выглядеть в такие годы».

Мужчина также рассказал о том, что годы все-таки сказываются. Он признался, что на шпагат на сцене уже не садится, а свое знаменитое сальто все еще делает, но намного реже, чем раньше.