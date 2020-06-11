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Газманов признался, что поборол рак 

Клео.Ру 2 часа назад
Газманов признался, что поборол рак
Фото: Клео.Ру
Олег рассказал, что столкнулся с онкологией, как и многие его коллеги. Он долго не хотел рассказывать об этом поклонникам.
Олег Газманов стал героем очередного выпуска шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Артист рассказал о многих интересных фактах своей биографии. Однако самым неожиданным для пользователей сети оказалось признание в том, что певец перенес рак.
По словам мужчины, первым вестником серьезного недуга стали проблемы с голосом. Вначале артист решил, что он простыл либо попросту переутомился. Однако проблемы не исчезли.
Певец обратился к специалистам, и они начали стандартную процедуру лечения. К сожалению, уколы и другие процедуры ситуацию не исправили. После проведения полного обследования стало понятно, что дело в опухоли.
Диагноз онкология поверг его в шок. Олег отмечал, что психологически было сложно принять происходящее. Колоссальную моральную поддержку ему в тот период оказали родные.
Врачи заявили, что опухоль придется удалить, а артисту предстоит длительное лечение. Прогнозы онкологов были осторожные. Гарантий, что мужчина сможет петь, не было.
Газманов пояснил — он не очень любит вспоминать этот период. Все было действительно сложно и с физической, и с моральной точки зрения. Слава Богу, усилиями врачей все обошлось. Болезнь отступила, и с тех пор мужчина еще более тщательно следит за собственным здоровьем.
Пользователи сети, посмотревшие передачу с участием Олега, написали, что даже не подозревали о таких проблемах. По их мнению, артист выглядит очень бодро, а его физическое состояние, бодрость и сила духа чувствуются даже через экран.
«Молодец. Крепкий орешек, целеустремленный, упорный и очень талантливый», «Даже на постаревшего приятно смотреть. Одна улыбка чего стоит. Здоровья и долгих лет жизни», «Немного постарел, но его не портит. Все-таки почти 70. Всем бы так выглядеть в такие годы».
Мужчина также рассказал о том, что годы все-таки сказываются. Он признался, что на шпагат на сцене уже не садится, а свое знаменитое сальто все еще делает, но намного реже, чем раньше.
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