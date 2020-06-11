Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ножки раздвинула и пошла»: Норкина перед смертью уколола Зарубину 

ИД «Собеседник» 59 минут назад
«Вы совершенно глупая женщина»
Фото: ИД "Собеседник"
При жизни Юлия Норкина славилась своими яркими высказываниями. За это ее любили продюсеры всевозможных ток-шоу. Она не тушевалась ни перед простыми людьми, ни перед звездами. Незадолго до смерти Норкина сцепилась с Ольгой Зарубиной, рассказав о том, как та, по ее мнению, смогла завладеть вниманием Александра Малинина.
На съемках «Пусть говорят» Юлия встретилась с дочерью певца Кирой, которая приехала в Россию, чтобы подать на знаменитого отца в суд. Норкина была шокирована происходящим и вступилась за Александра.
— У меня ощущение плохого водевиля, который очень портит жизнь нормальным людям, — заявила Юлия. — Людям, которые работают, которые достигли всего своим трудом. Я имею ввиду Александра и его нынешнюю супругу Эмму. У меня ощущение по программам, что две несостоявшиеся женщины остались без средств к существованию. Девушке (Кире. — Авт.) много лет, а она не работает. Это очень важно, особенно на Западе. Там дети рано начинают работать. У меня ощущение, что две несостоявшиеся женщины решили потерроризировать достаточно состоятельную семью. Чего прицепились-то к мужику? С 2014 года не можете закрыть эту историю.
К концу программы терпение Норкиной лопнуло окончательно. Зарубиной стали намекать, мол, в свое время она сама увела Малинина из семьи, в которой рос маленький ребенок. Ольга парировала: «Как можно мужчину увести из семьи?» Юля в этот момент не сдержалась.
— Очень просто можно: ножки раздвинула и пошла! — заявила Норкина. — Вы совершенно глупая женщина!
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
ИД «Собеседник»: последние новости
Елена Жукова о страданиях Норкиной перед смертью: Юля переживала и была замкнута Елена Жукова о страданиях Норкиной перед смертью: Юля переживала и была замкнута Олег Газманов: Киркоров встал на колени и попросил продать ему песню Олег Газманов: Киркоров встал на колени и попросил продать ему песню "Живем на хлебе и воде": нищему Гогену Солнцеву нечем кормить жену и любовницу "Живем на хлебе и воде": нищему Гогену Солнцеву нечем кормить жену и любовницу
Женский форум
Звёзды , Александр Малинин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
Поплавская о Ефремове: «Они же ему и наливали»
Поплавская о Ефремове: «Они же ему и наливали»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Как бороться с хронической усталостью
06:13
Как бороться с хронической усталостью
Здоровье
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
09:38
Самые дикие российские видеоклипы 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение