«Вы совершенно глупая женщина»

При жизни Юлия Норкина славилась своими яркими высказываниями. За это ее любили продюсеры всевозможных ток-шоу. Она не тушевалась ни перед простыми людьми, ни перед звездами. Незадолго до смерти Норкина сцепилась с Ольгой Зарубиной, рассказав о том, как та, по ее мнению, смогла завладеть вниманием Александра Малинина

На съемках «Пусть говорят» Юлия встретилась с дочерью певца Кирой, которая приехала в Россию, чтобы подать на знаменитого отца в суд. Норкина была шокирована происходящим и вступилась за Александра.

— У меня ощущение плохого водевиля, который очень портит жизнь нормальным людям, — заявила Юлия. — Людям, которые работают, которые достигли всего своим трудом. Я имею ввиду Александра и его нынешнюю супругу Эмму. У меня ощущение по программам, что две несостоявшиеся женщины остались без средств к существованию. Девушке (Кире. — Авт.) много лет, а она не работает. Это очень важно, особенно на Западе. Там дети рано начинают работать. У меня ощущение, что две несостоявшиеся женщины решили потерроризировать достаточно состоятельную семью. Чего прицепились-то к мужику? С 2014 года не можете закрыть эту историю.

К концу программы терпение Норкиной лопнуло окончательно. Зарубиной стали намекать, мол, в свое время она сама увела Малинина из семьи, в которой рос маленький ребенок. Ольга парировала: «Как можно мужчину увести из семьи?» Юля в этот момент не сдержалась.