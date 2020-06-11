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Максим Галкин отрицает обращение Пугачевой за госпомощью: «Не нуждаемся» 

Суть событий 47 минут назад
«Не подавали на помощь и не собираемся»
Фото: Суть событий
Максим Галкин отреагировал на появившиеся сообщения о том, что в числе обратившихся за государственной поддержкой была и его супруга Алла Пугачёва. Артист опроверг эти сведения и заявил, что его семье материальная помощь не требуется.
Публикация на эту тему появилась в блоге Максима Галкина. Он записал видео, в котором опроверг появившуюся информацию о том, что Примадонна якобы подавала заявление на получение госпомощи в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, он и его супруга "немножко накопили", так что могут себе позволить какое-то время не работать.
"Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся", — подчеркнул артист.
Он добавил, что имеющихся у него семьи средств хватает и на то, чтобы платить сотрудникам, а также чтобы помогать другим людям.
Некоторое время назад продюсер Андрей Разин утверждал, что из-за коронавируса и введённых ограничений российские звёзды оказались в бедственном положении. По его словам, из-за понесенных убытков знаменитостям скоро придётся распродавать собственный гардероб на аукционах. В числе тех, кому это, по мнению продюсера, грозит, фигурировали и имена Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Разин , Максим Галкин , Алла Пугачева
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