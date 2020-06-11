Максим Галкин отреагировал на появившиеся сообщения о том, что в числе обратившихся за государственной поддержкой была и его супруга Алла Пугачёва . Артист опроверг эти сведения и заявил, что его семье материальная помощь не требуется.

Публикация на эту тему появилась в блоге Максима Галкина. Он записал видео, в котором опроверг появившуюся информацию о том, что Примадонна якобы подавала заявление на получение госпомощи в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, он и его супруга "немножко накопили", так что могут себе позволить какое-то время не работать.

"Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся", — подчеркнул артист.

Он добавил, что имеющихся у него семьи средств хватает и на то, чтобы платить сотрудникам, а также чтобы помогать другим людям.