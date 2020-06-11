Самым обсуждаемым и вместе с тем трагическим событием недели стало жуткое ДТП с участием звезды российского кино. Так, известный российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Автомобиль, которым он управлял в нетрезвом виде вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Позже стало известно, что водитель фургона не выжил после полученных травм.

Известно, что в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет заключения.

Событие настолько потрясло соцсети, что россияне в Сети стали требовать правосудия и пытаться как-то помочь семье погибшего водителя. При этом были и те, кто сочувствовал актеру и жалел, что он докатился до такой жизни.

Как же на эту ситуацию среагировали звездные коллеги Михаила Ефремова, разбирался "Рамблер".

Оказалось, что реакция звезд на трагическое ДТП по вине нетрезвого Михаила Ефремова была неоднозначной.

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки попробовала разобраться в ситуации и написала об этом в своем Instagram.

"Блистательный русский артист Михаил Ефремов подвел черту под своей карьерой, а если он получит максимальный срок в 12 лет, то, может быть, и жизнь закончит в колонии. ⠀ Не могу не отметить море идиотических рассуждений в Сети: от слов, что это подстава, до слов, что во всем виновата коррупция. Редкая ахинея, господа интеллигенты. Я всегда признавала большой актерский талант Миши, но его алкоголизм — его личное дело. Ну а тот факт, что он считал возможным ездить за рулем в состоянии делирия, — преступление, отменяющее все его положительные человеческие качества".

Канделаки уверена, что Ефремов войдет в историю героем "потерянным, расхристанным и совершившем роковую ошибку".

Певица Любовь Успенская особенно переживает из-за этой трагедии, потому как будучи подругой Ефремова, не смогла ему помочь.

@uspenskayalubov_official

Ксения Собчак также высказала свое мнение, попытавшись поддержать актера.

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову…я всегда ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге.. "

А вот популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в выражениях не стеснялся:

"В тюрьму! Убийцу!

Артист Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона! Это тюрьма! Михаил Ефремов подонок и убийца! Пострадавший в ДТП Сергей Захаров умер ночью в больнице…".

При этом в комментариях к этому посту Губерниева многие решили, что несмотря на трагичность ситуации, "не стоит называть Ефремова подонкам, потому, что алкоголизм это беда, которая не лечится".