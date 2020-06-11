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Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото с домашней тренировки 

Lenta.ru 2 часа назад
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Фото: Lenta.ru
Популярную британскую певицу Риту Ору высмеяли за «поплывший» фон на размещенной ею в соцсетях фотографии с домашней тренировки. Об этом сообщает Daily Mail.
На кадре знаменитость позирует в розовых лосинах и спортивном топе белого цвета, стоя перед камерой на четвереньках. Внимание поклонников привлекло окно позади Оры: его контуры искривились из-за применения фоторедакторов. «Зачем нужна эта нелепая ретушь? Ты и так выглядишь прекрасно!» — комментировали они.
Заметив недовольство фанатов, исполнительница удалила обработанный снимок и позже выложила его оригинал. «Неужели Instagram "съел" предыдущий снимок?», «Молодец, что исправила поплывший фон», «Пожалуйста, хватит пользоваться фотошопом, у тебя идеальное тело», «Не могу понять, чем отличается твоя фигура на этом и первом кадрах», — отреагировали пользователи соцсети.
В июне знаменитости запустили флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа. Так, изъяны своего тела в открытой одежде продемонстрировали рэперша Карди Би, телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.
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