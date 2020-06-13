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5 горячих купальников от звезд 

Я Покупаю 58 минут назад
5 горячих купальников от звезд
Фото: @lenatemnikovaofficial
Самоизоляцию постепенно снимают во многих регионах, а значит, скоро станут доступны пляжи и отдых возле водоемов. Знаменитости показали, какие купальники самые актуальные в новом пляжном сезоне. Какой выберете вы?
@nyusha_nyusha
Певица Нюша предпочитает слитные купальники открытым. Для своего образа она подобрала плавательный наряд красивого красного оттенка. В таком купальнике каждая женщина будет приковывать к себе восхищенные взгляды окружающих!
@samburskaya
Актриса Настасья Самбурская выбирает купальник цвета фуксии. Стоит обратить внимание, что на звезде наряд асимметричного кроя, который очень популярен в новом сезоне. Плюс этого купальник в том, что у него очень тонкие бретели, которые обеспечат ровный загар.
@reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко выбирает раздельный купальник с простым лифом без косточек. Стоит отметить, что у телеведущей очень модные плавки, которые оголяют бедра. Подобный ретро-стиль стал крайне актуальным.
@lenatemnikovaofficial
Певица Елена Темникова выбрала яркий и веселый купальник с ананасами. Считается, что подобный вид купальника уже стал классическим, за счет того, что с ним получается равномерный и красивый загар на оголенных частях тела, а следы от завязок почти незаметны.
@natalyosmann
Натали Османн даже во время карантина смогла показать свой любимый купальник от Chanel. Все больше людей выбирают слитные купальники, потому что они становятся настоящим трендом сезона. Некоторые поклонники звезд считают, что слитные купальники выбирают только для того, чтобы прикрыть небольшой животик, но на самом деле — это настоящий тренд.
Какой купальник вам понравился больше всего? А какие вы предпочитаете?
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Звёзды , Регина Тодоренко , Настасья Самбурская , Елена Темникова , Chanel
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